“È Miriam” Ritrovata la 27enne scomparsa dall’Ikea | dove ha passato la notte

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 20 settembre 2022) Mariam Zaouak è sparita nel nulla. La giovane di 27 anni era all’Ikea con la madre e la sorella, ma da allora nessuno l’ha più vista. Siamo a Cittadella,la ragazza è residente. Si tratta a tutti gli effetti di una sparizione che sta tenendo col fiato sospeso gli abitanti della zona un vero mistero. Da quello che riporta Il Gazzettino i carabinieri, che hanno ricevuto la denuncia da parte dei familiari, non escludono nessuna ipotesi, dall’allontanamento volontario, al rapimento fino al suicidio. La sorella, incalzata dai cronisti, ha dichiarato: “Io e mamma ci siamo girate e Mariam non c’era più. Ci siamo messe a cercarla, ma è come fosse svanita nel nulla. Non abbiamo assolutamente idea di cosa possa esserle successo. Stiamo ripensando ad ogni minimo particolare, ma non sappiamo trovare una risposta a quello che è accaduto. Avevo bisogno di fare degli acquisti ...