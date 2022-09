Dopo due anni di stop torna la Fiera di Morcone: domani lo start (Di martedì 20 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMorcone (Bn) – Dopo due anni di fermo a causa del covid, la Fiera di Morcone e dell’Alto Tammaro riapre i battenti per la sua 47esima edizione. L’evento avrà luogo dal 21 al 26 settembre presso l’Area Fiera di Morcone. La cerimonia inaugurale è fissata alle ore 16,00 del 21 settembre. Gli orari di apertura previsti dal lunedì al venerdì sono 9.00 – 13.00 e 16.00 – 22.00, mentre il fine settimana le porte saranno aperte ad orario continuato dalle 9.00 alle 22.00. I comparti produttivi interessati sono: Agricoltura e zootecnia, Wedding e arredamento, Energia e impiantistica, Gastronomia, Arredo giardini ed esterni, Galleria commerciale (vendite al dettaglio). Quest’anno l’ingresso sarà gratuito. L’intento di tale iniziativa è quello di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) –duedi fermo a causa del covid, ladie dell’Alto Tammaro riapre i battenti per la sua 47esima edizione. L’evento avrà luogo dal 21 al 26 settembre presso l’Areadi. La cerimonia inaugurale è fissata alle ore 16,00 del 21 settembre. Gli orari di apertura previsti dal lunedì al venerdì sono 9.00 – 13.00 e 16.00 – 22.00, mentre il fine settimana le porte saranno aperte ad orario continuato dalle 9.00 alle 22.00. I comparti produttivi interessati sono: Agricoltura e zootecnia, Wedding e arredamento, Energia e impiantistica, Gastronomia, Arredo giardini ed esterni, Galleria commerciale (vendite al dettaglio). Quest’anno l’ingresso sarà gratuito. L’intento di tale iniziativa è quello di ...

