Di Francesco | “Berardi è molto forte | sulla Roma ”

Leggi su seriea24

(Di martedì 20 settembre 2022) DI- L’ex allenatore di Sassuolo e, Eusebio Di, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Dopo l’ultima esperienza non conclusa in ottima maniera,panchina del Verona, l’ex allenatore della: Eusebio Disi è esposto alla Gazzetta dello Sport. Il misterno, ha parlato delle sue ultime esperienze ae Verona, parlando anche di. Ecco di seguito, le parole del mister ex Sassuolo: Sul calcio, come “senza memoria”: “Sì, ma fa parte del gioco. Comunque quando, come nel mio caso, un allenatore non fa bene per poco più di trenta partite, fra Samp, Cagliari e Verona , è anche perché non ha avuto modo di dare continuità a un lavoro. Comunque non sfuggo ...