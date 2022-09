Covid, ultime notizie. Cavaleri (Ema): virus muta a velocità pazzesca e continua (Di martedì 20 settembre 2022) Le parole del responsabile vaccini e prodotti terapeutici Covid dell'Agenzia europea dei medicinali: “Effettivamente stiamo uscendo dalla pandemia ma il virus è ancora imprevedibile”. Poi annuncia: "A ottobre verso ok a dosi adattate per i bambini da 5 a 11 anni". L'ultimo bollettino: 8.259 casi e 31 morti. Tasso positività al 12,3%. Aumentano i ricoveri ordinari (+73), scendono le terapie intensive (-6). Processati 67.416 tamponi Leggi su tg24.sky (Di martedì 20 settembre 2022) Le parole del responsabile vaccini e prodotti terapeuticidell'Agenzia europea dei medicinali: “Effettivamente stiamo uscendo dalla pandemia ma ilè ancora imprevedibile”. Poi annuncia: "A ottobre verso ok a dosi adattate per i bambini da 5 a 11 anni". L'ultimo bollettino: 8.259 casi e 31 morti. Tasso positività al 12,3%. Aumentano i ricoveri ordinari (+73), scendono le terapie intensive (-6). Processati 67.416 tamponi

palermo24h : Ultime Covid Italia: 8.259 contagi e 31 decessi. In Sicilia una vittima - VivMilano : RT @LaVocedellIsola: Ultime Covid Italia: 8.259 contagi e 31 decessi. In Sicilia una vittima - palermo24h : Covid, 8.259 nuovi casi e 31 decessi nelle ultime 24 ore - cagliarilivemag : Covid, 8.259 nuovi casi e 31 decessi nelle ultime 24 ore - ninda1952 : RT @RaiNews: Sono 8.259 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 12.082 di ieri ma soprattutto i 6.415 di lunedì scorso:… -