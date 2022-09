Comune di Verbania: Concorso per 1 Istruttore Direttivo (Di martedì 20 settembre 2022) Il Comune di Verbania ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come Istruttore Direttivo, per il settore manutenzioni del Dipartimento servizi al territorio, categoria D1. Viene offerto inquadramento con contatto a tempo pieno ed indeterminato. Si comunica che tale Posizione è riservata a favore dei Volontari delle Forze Armate. Bando di Concorso E' indetto Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato - tempo pieno di Istruttore Direttivo, categoria D1, presso il settore manutenzioni del Dipartimento servizi al territorio con riserva a favore dei militari congedati senza demerito, ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. ... Leggi su posizioniaperte (Di martedì 20 settembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come, per il settore manutenzioni del Dipartimento servizi al territorio, categoria D1. Viene offerto inquadramento con contatto a tempo pieno ed indeterminato. Si comunica che tale Posizione è riservata a favore dei Volontari delle Forze Armate. Bando diE' indettopubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato - tempo pieno di, categoria D1, presso il settore manutenzioni del Dipartimento servizi al territorio con riserva a favore dei militari congedati senza demerito, ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. ...

MIPiemonte : ?? VIA UMBERTO I,STRADA PROVINCIALE DI COSSOGNO,SP60 ?? Senso unico alternato per lavori SP 60 in provincia di Verban… - MIPiemonte : ? CONCLUSO Strada Provinciale 69 (VCO) ?? Senso unico alternato per lavori in provincia di Verbania in comune di Be… - MIPiemonte : ?? Strada Provinciale 69 (VCO) ?? Senso unico alternato per lavori in provincia di Verbania in comune di Beura orario… - CittadiVerbania : L'Amministrazione Comunale di #Verbania incentiva e sostiene la formazione dei propri cittadini con l'erogazione di… - MIPiemonte : ?? VIA UMBERTO I,STRADA PROVINCIALE DI COSSOGNO,SP60 ?? Senso unico alternato per lavori SP 60 in provincia di Verban… -