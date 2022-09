Come Diventare Docente Esperto (Di martedì 20 settembre 2022) Di Docente Esperto se ne è parlato molto di recente, ma chi sperava di vederlo “in azione” a partire da quest’anno scolastico, dovrà invece attendere il 2032. Durante la seduta parlamentare per l’approvazione del Decreto Aiuti Bis è stata annunciata, non senza scalpori, l’introduzione della figura del “Docente Esperto”. Di cosa si tratta e perché ha suscitato tante polemiche? In linea generale, prima di entrare nello specifico del tema, il “Docente Esperto” non avrà particolari funzioni o compiti in più rispetto a quelli dei suoi colleghi, se non quello di assisterli e guidarli nello sviluppo di una più avanzata offerta formativa; la differenza risiede nel riconoscimento di uno stipendio maggiore. Le polemiche che ne sono sorte ruotano proprio attorno a questa diversità di ... Leggi su posizioniaperte (Di martedì 20 settembre 2022) Dise ne è parlato molto di recente, ma chi sperava di vederlo “in azione” a partire da quest’anno scolastico, dovrà invece attendere il 2032. Durante la seduta parlamentare per l’approvazione del Decreto Aiuti Bis è stata annunciata, non senza scalpori, l’introduzione della figura del “”. Di cosa si tratta e perché ha suscitato tante polemiche? In linea generale, prima di entrare nello specifico del tema, il “” non avrà particolari funzioni o compiti in più rispetto a quelli dei suoi colleghi, se non quello di assisterli e guidarli nello sviluppo di una più avanzata offerta formativa; la differenza risiede nel riconoscimento di uno stipendio maggiore. Le polemiche che ne sono sorte ruotano proprio attorno a questa diversità di ...

