Ciclismo | Mondiali 2022 | Joshua Tarling domina la cronometro juniores | Nicolas Milesi 13°

Joshua Tarling ha dominato la cronometro juniores ai Mondiali 2022 di Ciclismo. Il britannico si è imposto in maniera brillante a Wollongong (Australia), coprendo i 28,8 km di un tracciato mosso con il tempo di 34:59.26. Il 18enne, un colosso di 194 cm per 88 kg, passerà professionista il prossimo anno con la Ineos Grenadiers: la corazzata britannica lo ha scelto in virtù della sua promettente potenza nelle prove contro il tempo, sarà utile anche in gruppo in supporto ai compagni di squadra. Il nativo di Aberaeron ha ottenuto il miglior risultato della sua giovane carriera, quest'anno aveva già vinto le cronometro della Gironda, del Morbihan e del Saarland. Oggi ha migliorato l'argento iridato conquistato lo scorso anno alle spalle del ...

