Casey Affleck, Marisa Tomei, Kathy Bates e Alan Arkin star di The Smack

Casey Affleck, Marisa Tomei, Kathy Bates e Alan Arkin animeranno The Smack, pellicola indie incentrata su un colpo colossale a Los Angeles. Pioggia di star per il nuovo lungometraggio di David M. Rosenthal, The Smack, che vede l'arrivo nel cast di Casey Affleck, Marisa Tomei, Kathy Bates e Alan Arkin. Con loro anche Teyana Taylor, Isabel May e Yul Vázquez. Adattato da un romanzo omonimo di Richard Lange, The Smack seguirà il personaggio di Casey Affleck, Rowan Petty, un truffatore con una figlia gravemente malata ...

