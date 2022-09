Buon compleanno a Sofia Loren!

Leggi su zon

(Di martedì 20 settembre 2022) Sofiella cara tanti auguri di! La nostra attrice più famosa al mondo,Loren, ha compiuto ieri 88 anni. Ed è sempre bellissima e bravissima. Ha vinto l’ennesimo David di Donatello proprio due anni fa per il film “Tutta la vita davanti a sé” girato da suo figlio Edoardo Ponti. Quanti film da ricordare ci sono nella sua carriera, ognuno di noi avrà il suo preferito. Anche le nuove generazioni la conoscono, perché la sua carriera è stata troppo grande e ha dato tanto prestigio all’Italia. Film internazionali con i più grandi attori Frank Sinatra, Cary Grant (si dice che lui si innamorò di lei), Clark Gable (con cui ebbe un flirt da lei stessa confermato), Jack Lemmon e tanti altri. Non c’è attore o attrice italiana e straniera con cui non abbia lavorato. E poi Film d’autore con De Sica, Scola, Risi. Un Oscar ...