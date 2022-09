Benzina, in modalità self scende sotto 1,7 euro: ai minimi da un anno (Di martedì 20 settembre 2022) Continua il calo dei prezzi dei carburant i sulla rete italiana con la Benzina al self service che scende nella media nazionale sotto 1,7 euro al litro. In base all'elaborazione di Quotidiano Energia, ... Leggi su globalist (Di martedì 20 settembre 2022) Continua il calo dei prezzi dei carburant i sulla rete italiana con laalservice chenella media nazionale1,7al litro. In base all'elaborazione di Quotidiano Energia, ...

globalistIT : - gazzettamantova : Carburanti, cala il prezzo della benzina (sotto 1,70 euro) ma non quello del gasolio: ecco perché Il diesel in moda… - tribuna_treviso : Per molti automobilisti è una boccata di ossigeno: il prezzo della benzina è sceso alla pompa sotto quota 1,70 euro… - Codacons : Mentre il prezzo della #benzina scende alla pompa sotto quota 1,7 euro al litro, i listini del #gasolio rimangono a… - paolo_r_2012 : @PAOLANURNBERG @Palazzo_Chigi Commentiamo che è uno schifo inaudito. Ormai, quelli che hanno auto bifuel (benzina/m… -