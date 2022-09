Wta Seoul 2022 | programma ed orari martedì 20 settembre

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 settembre 2022) Il, glie l’ordine di gioco del torneo Wta 250 diper la giornata di20. Sul Centrale spazio alle prime due teste di serie ovvero la lettone Ostapenko e la russa Alexandrova. Interessante anche lo scontro tra la rediviva canadese Bouchard e la tedesca Maria, semifinalista allo scorso Wimbledon. Riflettori puntati anche sulle due francesi Mladenovic e Paquet. Quest’ultima se la vedrà contro la promettente giocatrice di Andorra Jimenez Kasintseva, ripescata in tabellone in qualità di lucky loser. Di seguito ilcompleto con tutti i campi e glinel dettaglio.COMPLETO CENTRE COURT (INIZIO ALLE ORE 05:00 ITALIANE) Mladenovic vs (WC) ParkA seguire: Muhammad vs (2) ...