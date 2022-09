Ungheria | colloqui con commissione Ue hanno avuto successo

(Di lunedì 19 settembre 2022) I negoziati traeuropeaperché le misure proposte da Budapest fugano i timori dell'Ue e questo potrebbe impedire tagli ai finanziamenti per l'. Lo ha affermato il ministro della Giustizia del Paese, Judit Varga. Laeuropea ha raccomandato ieri di trattenere miliardi di euro di finanziamenti all'per presunte violazioni dello stato di diritto, ma ha affermato che l'azione correttiva proposta da Budapest potrebbe evitare sanzioni. La sospensione potrebbe ammontare al 65 per cento degli impegni per tre programmi operativi nell'ambito della politica di coesione dell'Ue, che rappresentano circa 7,5 miliardi di euro."Un complicato ma costruttivo processo negoziale tra il governo ...

Poi, come ha confermato lui stesso nel post gara dello Zini, ci sono stati diversicon ... Contro Inghilterra eavrà la chance di incrementare anche il suo bottino di reti con la ...Le azioni intraprese da Commissione e Consiglio siano state insufficienti, mentre l'è diventata un Paese in cui non c'è rispetto per le norme democratiche'. Itra il governo ...Quaranta minuti di colloquio tra il segretario dem e il cancelliere Scholz per differenziarsi da Meloni che a Bruxelles difende il presidente ungherese Orbán. Il messaggio agli elettori è chiaro: con ...Ha dichiarato che è cambiato qualcosa nella sua testa dopo i vari colloqui fatti con Spalletti ... dovrà disputare le partite con Ungheria ed Inghilterra in Nations League. A causa dell’infortunio di ...