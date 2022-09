Ucraina, Zelensky pubblica video di attacco russo a centrale nucleare (Di lunedì 19 settembre 2022) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha pubblicato sul suo canale Telegram il video di un attacco russo alla centrale nucleare di Pivdennoukrainsk, nella regione di Mykolaiv. Nelle immagini, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 settembre 2022) Il presidente ucraino Volodymyrhato sul suo canale Telegram ildi unalladi Pivdennoukrainsk, nella regione di Mykolaiv. Nelle immagini, ...

GiovaQuez : Zelensky: 'L'Ucraina potrà vivere in pace quando riavrà i suoi territori. Non ci sono scappatoie. Dobbiamo de-occup… - GiovaQuez : Putin è uomo di pace. A volere la guerra sono Zelensky, Biden e Draghi. Come se ad essere invasa fosse Russia, non… - pietroraffa : Zelensky a Putin:'Senza gas o senza di voi? Senza di voi. Senza luce o senza di voi? Senza di voi. Senz’acqua o sen… - Damianodanny1 : Zelensky e la NATO pianificano di trasformare l'Ucraina del dopoguerra in 'un grande Israele' - antonelloboassa : Inerzia delle sinistre cosiddette antagoniste e dei pacifisti sulla follia del clan gestito da Zelensky che lavora,… -