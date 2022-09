Terna si conferma al vertice della sostenibilità mondiale in base all’indice Stoxx Global Esg Leaders

(Di lunedì 19 settembre 2022)siancora una volta come azienda al. La società guidata da Stefano Donnarumma è stata, infatti,ta per il dodicesimo anno consecutivo nell’indice ‘Esg’ che seleziona le migliori imprese a livelloe per le best practice nel campo Esg. L’indice ‘Esg’, realizzato dalla società Qontigo, parte del gruppo Deutsche Börse, include circa 400 società a livelloe, dopo una valutazione complessiva di oltre 1.800 aziende nel mondo., che gestisce circa 75mila chilometri di linee ad alta e altissima tensione sul ...

Il Denaro

Terna è stata confermata per il 12° anno consecutivo nell'indice che seleziona le migliori imprese nel modo nel campo ESG.Terna si conferma ancora una volta come azienda al vertice della sostenibilità mondiale. La società guidata da Stefano Donnarumma è stata, infatti, confermata per il dodicesimo anno consecutivo ...