Serie A 22/23, la classifica a confronto dopo 7 giornate (Di lunedì 19 settembre 2022) dopo la 7^ giornata la Serie A giunge alla pausa per gli impegni delle Nazionali, ed è già tempo di bilanci in classifica e nel confronto con la scorsa stagione. Particolarmente sorprendente è quanto sta succedendo in vetta, con molte delle squadra impegnate in Europa cadute inesorabilmente. In particolare, nel posticipo, il Milan perde 1-2 lo scontro diretto contro il Napoli e di conseguenza anche la vetta della classifica. Questo risultato lascia i partenopei al comando ma con 4 punti in meno, mentre i rossoneri viaggiano con un ritardo di 5 lunghezze, ma non sono i soli. Lo stesso passivo tocca infatti ai “cugini” dell’Inter, che nel lunch match delle 12:30 perde 3-1 in rimonta sul campo dell’Udinese, che dal canto proprio vanta il miglior rendimento tra le 20 di Serie A con ben 8 ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 19 settembre 2022)la 7^ giornata laA giunge alla pausa per gli impegni delle Nazionali, ed è già tempo di bilanci ine nelcon la scorsa stagione. Particolarmente sorprendente è quanto sta succedendo in vetta, con molte delle squadra impegnate in Europa cadute inesorabilmente. In particolare, nel posticipo, il Milan perde 1-2 lo scontro diretto contro il Napoli e di conseguenza anche la vetta della. Questo risultato lascia i partenopei al comando ma con 4 punti in meno, mentre i rossoneri viaggiano con un ritardo di 5 lunghezze, ma non sono i soli. Lo stesso passivo tocca infatti ai “cugini” dell’Inter, che nel lunch match delle 12:30 perde 3-1 in rimonta sul campo dell’Udinese, che dal canto proprio vanta il miglior rendimento tra le 20 diA con ben 8 ...

fanpage : #MilanNapoli Il Napoli espugna San Siro con Politano e Simeone. Gli Azzurri volano al comando della classifica di… - solodax : RT @MaurizioJj: Ho sempre detto, e lo dico ancora, che la serie A è relativamente facile. Non è difficile fare un filotto di vittorie e sca… - giacintomazzat : RT @MaurizioJj: Ho sempre detto, e lo dico ancora, che la serie A è relativamente facile. Non è difficile fare un filotto di vittorie e sca… - MaurizioJj : Ho sempre detto, e lo dico ancora, che la serie A è relativamente facile. Non è difficile fare un filotto di vittor… - 11contro11 : #SerieA 22/23, la classifica a confronto dopo 7 giornate #Atalanta #Bologna #Inter #Milan #Napoli #Sampdoria… -