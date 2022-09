Pioli, mentalità vincente nella sconfitta: "Una squadra che gioca così bene non deve perdere. C'è delusione" (Di lunedì 19 settembre 2022) Sebbene il Milan sia uscito a mani vuote dalla supersfida contro il Napoli, gli addetti ai lavori e non hanno elogiato la bella prova di forza dei rossoneri, fermati solo da un Meret in serata di... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 19 settembre 2022) Sebil Milan sia uscito a mani vuote dalla supersfida contro il Napoli, gli addetti ai lavori e non hanno elogiato la bella prova di forza dei rossoneri, fermati solo da un Meret in serata di...

Pall_Gonfiato : Pioli, mentalità vincente nella sconfitta: 'Una squadra che gioca così bene non deve perdere. C'è delusione' - MilanNewsit : E' giusto essere incazzati: vuol dire che la mentalità è quella vincente. La sosta per ridare a Pioli due elementi… - MarcoSuningOut : @Inter O si cambia questa mentalità da mediocri perdenti o arriveremo dietro a Pioli per anni. Che incubo. Un vero strazio. - ManuFilippone95 : RT @AloBrasil1974: Le parole di Pioli di ieri sera: “Non sono soddisfatto e non lo devono essere neanche i giocatori. Se giochi così non pu… - Den96109848 : RT @AloBrasil1974: Le parole di Pioli di ieri sera: “Non sono soddisfatto e non lo devono essere neanche i giocatori. Se giochi così non pu… -