Per risparmiare energia fate al doccia in coppia. L'idea della Svizzera (Di lunedì 19 settembre 2022) Come risparmiare energia? Bisogna fare la doccia in coppia. Sta facendo discutere da giorni il suggerimento della ministra dell'Ambiente, Simonetta Sommaruga, che sta promuovendo misure per ridurre i consumi del 15% quest'inverno per evitare... Leggi su today (Di lunedì 19 settembre 2022) Come? Bisogna fare lain. Sta facendo discutere da giorni il suggerimentoministra dell'Ambiente, Simonetta Sommaruga, che sta promuovendo misure per ridurre i consumi del 15% quest'inverno per evitare...

stevaninini : @Gitro77 Azzz,,,per fortuna che ci sono gli 'Specialisti ' del Sole24ore a darci le mosse per risparmiare,,,!!!!all… - alsakliberoit1 : @tanovinci @franceanas25 @matteotaormina2 @AlfredoLanzell1 @matteorenzi La legge Renzi/Madia è stato un errore. Acc… - virgiliopaolo : RT @florastr: dal 2026 Bollo europeo e il Telepass europeo: l’importo della tassa dipenderà da quanto si inquina e da quanto si usa l’aut… - ccrxwns : avevo iniziato a risparmiare primos per nilou ma ora non sono tanto convinta nel pullarla - Llukas79 : RT @SiliconBoy_Z: Vuoi un’auto prestazionale e divertente? Benzina. Vuoi un’auto affidabile e efficiente per fare tanti km e lunghi viaggi… -