MotoGP, GP Giappone 2022: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 23-25 settembre (Di lunedì 19 settembre 2022) Il Motomondiale ha terminato la lunga estate europea e si appresta a fare le valigie per affrontare la trasferta asiatica di fine stagione, con il prossimo appuntamento in programma da venerdì 23 a domenica 25 settembre in quel di Motegi per il Gran Premio del Giappone 2022, quintultimo round del campionato. In MotoGP è sempre più incerta la corsa per il titolo, che comprende ancora potenzialmente quattro piloti. Fabio Quartararo è ancora leader della generale nonostante la sfortunata caduta di Aragon con 10 punti di vantaggio su Francesco Bagnaia, 17 su Aleix Espargarò e 48 su Enea Bastianini. Tutte le sessioni del fine settimana nipponico verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport ed in diretta streaming su Sky Go e Now. Sarà ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 settembre 2022) Il Motomondiale ha terminato la lunga estate europea e si appresta a fare le valigie per affrontare la trasferta asiatica distagione, con il prossimo appuntamento inda venerdì 23 a domenica 25in quel di Motegi per il Gran Premio del, quintultimo round del campionato. Inè sempre più incerta la corsa per il titolo, che comprende ancora potenzialmente quattro piloti. Fabio Quartararo è ancora leader della generale nonostante la sfortunata caduta di Aragon con 10 punti di vantaggio su Francesco Bagnaia, 17 su Aleix Espargarò e 48 su Enea Bastianini. Tutte le sessioni delnipponico verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport ed in direttasu Sky Go e Now. Sarà ...

