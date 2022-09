MONDIALI QATAR 2022, ARHBO È IL SECONDO INNO UFFICIALE (Di lunedì 19 settembre 2022) Il Mondiale del QATAR è alle porte e si inizia a comporre la sua colonna sonora. Il SECONDO brano UFFICIALE del torneo è ARHBO che vede la collaborazione tra la superstar portoricana Ozuna e il cantante franco-congolese Gims, primo artista di lingua francese a produrre una colonna sonora del Mondiale. La parola ARHBO, viene usato in QATAR per dare il benvenuto, ed è proprio questo l’obiettivo dei due artisti, dare il benvenuto a tutte le persone che arriveranno in QATAR in occasione della Coppa del Mondo. Per la prima volta in assoluto, il Mondiale avrà più di una canzone UFFICIALE: dopo i brani Hayya Hayya e Arhblo, nei prossimi mesi, prima dell’inizio del torneo, verranno pubblicati altri brani prodotti da artisti provenienti da tutto il mondo, con ... Leggi su sportnews.snai (Di lunedì 19 settembre 2022) Il Mondiale delè alle porte e si inizia a comporre la sua colonna sonora. Ilbranodel torneo èche vede la collaborazione tra la superstar portoricana Ozuna e il cantante franco-congolese Gims, primo artista di lingua francese a produrre una colonna sonora del Mondiale. La parola, viene usato inper dare il benvenuto, ed è proprio questo l’obiettivo dei due artisti, dare il benvenuto a tutte le persone che arriveranno inin occasione della Coppa del Mondo. Per la prima volta in assoluto, il Mondiale avrà più di una canzone: dopo i brani Hayya Hayya e Arhblo, nei prossimi mesi, prima dell’inizio del torneo, verranno pubblicati altri brani prodotti da artisti provenienti da tutto il mondo, con ...

