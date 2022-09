Milan-Napoli 1-2, Giroud ancora in gol. Ma stavolta niente punti (Di lunedì 19 settembre 2022) ancora in gol Olivier Giroud, anche in occasione di Milan-Napoli di ieri sera a 'San Siro'. stavolta, però, nessun punto grazie alla sua rete Leggi su pianetamilan (Di lunedì 19 settembre 2022)in gol Olivier, anche in occasione didi ieri sera a 'San Siro'., però, nessun punto grazie alla sua rete

pisto_gol : Nella più bella partita vista sinora, tra le due squadre più forti e più belle, il Napoli batte i Campioni d’Italia… - AntoVitiello : ?? Serata storta per il #Milan: sconfitta immeritata. Due traverse e tante occasioni fallite, partita in cui i rosso… - AntoVitiello : Milan-Napoli Spettatori 72.573 Incasso 3.721.269,00 € #MilanNapoli - Giusepp55243096 : @Fede_Spera86 @mstaff_10 Allegri ha vinto con una squadra 10 volte più forte delle altre e senza avversari credibil… - TarallucciE : RT @fanpage: 'Terrone di m.....'. L'insulto in diretta televisiva di un 'tifoso' al giornalista campano dopo #MilanNapoli, all'esterno di S… -