Malore in centro a Saronno | soccorritore si cala col verricello dall’elisoccorso

Leggi su ilnotiziario

(Di lunedì 19 settembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un uomo di 47 anni si è sentito male e per prestargli aiuto un operatore del 118 si ètocon un. E’ successo questa sera, 19 settembre, alle 18.10 in via Ramazzotti a, strada deldove non poteva atterrare il velivolo. Dato l’allarme per un, oltre alla Croce Rossa ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.