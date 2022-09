LIVE Canottaggio, Mondiali 2022 in DIRETTA: debutta il 4 di coppia, attesa per Rodini-Cesarini (Di lunedì 19 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE scritta della seconda giornata dei Mondiali di Canottaggio 2022. A Racice (Repubblica Ceca) sarà tempo di batterie e ripescaggi, con numerosi equipaggi azzurri a caccia dei pass utili per l’accesso a semifinali e finali. Si parte alle 9.30 con il paraCanottaggio, per poi proseguire fino alle 13 con le heat del quattro di coppia maschile. Dalle 15.30 spazio infine ai ripescaggi. Per l’Italia sarà subito in gara Gian Filippo Mirabile, unico azzurro al via nel paraCanottaggio (PR2 preliminary race). Alice Codato e Linda De Filippis cercheranno di approdare in semifinale nel due senza femminile. Sono già in finale Alessandro Durante e ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellascritta della seconda giornata deidi. A Racice (Repubblica Ceca) sarà tempo di batterie e ripescaggi, con numerosi equipaggi azzurri a caccia dei pass utili per l’accesso a semifinali e finali. Si parte alle 9.30 con il para, per poi proseguire fino alle 13 con le heat del quattro dimaschile. Dalle 15.30 spazio infine ai ripescaggi. Per l’Italia sarà subito in gara Gian Filippo Mirabile, unico azzurro al via nel para(PR2 preliminary race). Alice Codato e Linda De Filippis cercheranno di approdare in semifinale nel due senza femminile. Sono già in finale Alessandro Durante e ...

