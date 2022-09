(Di lunedì 19 settembre 2022) Pareggio delnella8 di1 e il PSG ne approfitta per prendersi in solitaria la vetta della classifica. Prosegue l’ottimo momento delche sale alposto, successi di Lille e Monaco mentre il Lens viene fermato sul pareggio dal Nantes. L’Ajaccio firma la prima vittoria in questo campionato, Strasburgo unica squadra a secco di successi.1,8: Lione-PSG 0-1, Brest-Ajaccio 0-1,-Rennes 1-1, Nantes-Lens 0-0, Reims-Monaco 0-3 Ils Saint-Germain è primo in classifica da solo grazie alla vittoria per 0-1 sul campo del Lione, che subisce la terza sconfitta consecutiva. Decisiva la rete di Messi al 5’ con un sinistro preciso in area su assist di Neymar. Vince fuori casa con lo ...

11contro11 : Ligue 1, giornata 8: pari del Marsiglia, il Lorient è terzo #Lens #Lille #Lione #Monaco #Nizza #OlympiqueMarsiglia… - frances07590071 : @fra__nce__sco @_Berlino_ @Francesclol @RafaeLeao7 Fatto sta che abbiamo dimostrato una superiorità evidentissima..… - RedazioneFM : Messi lancia il @PSG_inside. Il punto della 8° giornata di @Ligue1UberEats - sportli26181512 : Lione-Paris Saint Germain 0-1: video, gol e highlights: Al Psg basta un gol di Messi dopo 5' per superare il Lione… - JuventusRoby : Ligue 1....8°giornata.... Lione-psg 0-1 -

... Christophe Galtier, ieri sera in occasione del match di1 con il Lione ha subito un ...Images) Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a. ...NIZZA (Francia) - Nove secondi: "tanto" è durata la partita di Jean - Clair Todibo , 22enne difensore di proprietà del Nizza, nel match valido per l'ottavadi1, poi perso di misura in casa con l'Angers. Gli ospiti battono il calcio d'inizio e si costruiscono subito un'occasione con rapide triangolazioni, la sfera arriva sui piedi di un ...Il difensore, acquistato quest’estate dal Barcellona, ha sgambettato l’attaccante dell’Angers lanciato verso il portiere rossonero Kasper Schmeichel: irremovibile l’arbitro ...Costa caro, al difensore e al club della Costa Azzurra, il fallo da ultimo uomo in avvio di gara: gli ospiti si imporranno poi 1-0 ...