(Di lunedì 19 settembre 2022) L‘Inter di Inzaghi soffre di un “di” a differenza dell’era Conte “quando sembrava avere qualcosa di speciale”. Questa èdel giornalista di Sky Sport Matteo. L’opinionista nel suo intervento sostiene che l’Inter “nella prima parte dello scorso anno beneficiava di quella consapevolezza, di quell’, di quella convinzione con cui scendeva in campo”, dice riferendosi all’eredità di Conte. Un’che ora “sembra evaporata, perché vedo una squadra più preoccupata, molto più debole, molto più fragile, ha meno convinzione“. Poi sui singoli: “Barella sta incontrando più difficoltà rispetto a quando c’era Conte, dove era di gran lungo il centrocampista italiano più forte. Brozovic fa qualche errore di troppo. E la difesa non è certo più ...

sportface2016 : L'analisi di Matteo Marani sull'#Inter: 'C'è un vuoto di leadership, manca autostima' -

SPORTFACE.IT

Esce per La nave di Teseo il nuovo romanzo di Diego, "'... Lorenzo Cremonesi, in dialogo con Elena Testi, per unadei ...Giovedì 15 settembre, presso il Centro Medico Culturale 'G.', si è tenuta la conferenza stampa di presentazione delle ...'...le complicanze della malattia è necessario effettuare... L'analisi di Marani sull'Inter: "C'è un vuoto di leadership. Manca autostima"