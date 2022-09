(Di lunedì 19 settembre 2022) È salita sul palco delle Ciminiere di Catania per “celebrare” la presenza elettorale di Matteonella città etnea. Ha parlato anche lei, in quantodellain vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. Lei è Brigida Morsellino che, attualmente, ricopre il ruolo di dirigente scolastica dell’Istituto statale nautico Duca Degli Abruzzi di Catania. In platea, per seguire l’orazione della, c’erano anche iche si sono presentati lì indossando la divisa ufficiale della loro scuola. E, alla fine dell’evento, alcuni di loro sono anche saliti sul palco per scattarsi una foto ricordo con il segretario del Carroccio e lante. Brigida Morsellino, la...

neXtquotidiano : La preside che si è candidata con la #Lega e ha portato i suoi studenti al comizio di #Salvini - brookmustdie : @procionefrocio semplicemente mia madre è convinta che il preside possa impedirmi di candidarmi come rappresentante… - Giorgio78769871 : @PolliceAzzurro Presidè lei che dice, possiamo rassicurante gli A16centi tifosi che con questi punti potremmo addirittura salvarci? - cronacaeugubina : Edoardo Virgili il Preside che spala fango perchè la Scuola riapra. A Cantiano volontari da Gubbio e Cagli - cronacaeugubina : Edoardo Virgili il Preside che spala fango perchè la Scuola riapra. A Cantiano volontari da Gubbio e Cagli -

Nessunchiederà ad alcun sindaco di fare gli interventiservono per migliorare la vita in aula. Fatta la Legge, trovato il modo per non realizzarla . Sembra una barzelletta ma è tutto ...... e ancora di più quando abbiamo notatoè stata inviata il giorno in cui la regina era morta' ha aggiunto la mamma, raccontando la storia alla BBC. Charlie, poi ha chiesto aldella sua ...Siglata un'intesa per una presa in carico a tutto tondo, attraverso il contrasto alla povertà. Borzì: «Obiettivo: equità sociale». Magi: «Attenzione ai bisogni di salute» ...All’Itis Leonardo Da Vinci, tra i compagni di scuola di Giuliano De Seta morto schiacciato da una lasta di acciao durante lo stage in azienda ...