Kate Middleton impeccabile con George e Charlotte ai funerali della Regina Elisabetta II

(Di lunedì 19 settembre 2022) Era stata annunciata questa mattina dai media inglesi la presenza di, i figli di William eaiII. Ed è stata grande la commozione nel vederli in macchina, insieme a Camilla,consorte e mamma, principessa di Galles. Eleganti, commossi e compiti, i figli di William eper la prima volta partecipano a una cerimonia dal tono non gioioso. Vestiti di nero, entrambi, i piccoli sono arrivati a Westminster insieme ae a Camilla, mentre William viaggiava a bordomacchina del re Carlo III, come prevede il protocollo.conquista tutti anche nel giorno del funerale ...

ilmessaggero.it

In primis c'è il principe di Galles, William (40), accompagnato dalla principessa di Galles (40), ovvero sua moglie, e da due dei tre figli, ovvero il principe George (9 anni) e la ...Sono già giunti in loco Carole e Michael, genitori di, la principessa del Galles, e Tom Parker Bowles, il figlio di primo letto di Camilla, ora regina consorte. Presenti anche gli ex ... Regina Elisabetta, Kate Middleton e l'omaggio ripetuto in pubblico per quattro volte: che significa I principini George e Charlotte, 9 e 7 anni, partecipano ai funerali della Regina Elisabetta. I figli di William e Kate sono giunti all'abbazia di Westminster per il ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-ea9314f5-8db9-7bb7-a504-bdcc54da87 ...