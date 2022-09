Kate Middleton, Charlotte scoppia in lacrime ai funerali della Regina (Di lunedì 19 settembre 2022) Kate Middleton è stata molto attenta a sostenere i figli George e Charlotte durante i funerali della Regina Elisabetta, ma questo non è bastato a evitare che la Principessina scoppiasse in lacrime mentre il feretro della bisnonna è stato deposto sul carro funebre a Wellington Arch al termine delle esequie di Stato. Un momento troppo forte per la piccola di 7 anni. George e Charlotte ai funerali della Regina Elisabetta Come è noto, Kate Middleton e William hanno deciso che i loro figli maggiori, George e Charlotte, prendessero parte non solo ai funerali della bisnonna, ma anche al ... Leggi su dilei (Di lunedì 19 settembre 2022)è stata molto attenta a sostenere i figli George edurante iElisabetta, ma questo non è bastato a evitare che la Principessinasse inmentre il feretrobisnonna è stato deposto sul carro funebre a Wellington Arch al termine delle esequie di Stato. Un momento troppo forte per la piccola di 7 anni. George eaiElisabetta Come è noto,e William hanno deciso che i loro figli maggiori, George e, prendessero parte non solo aibisnonna, ma anche al ...

