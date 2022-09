Il Terribile Dramma Di Romina Power! Non Riuscivo Più A Camminare! (Di lunedì 19 settembre 2022) Romina Power, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha svelato di aver avuto seri problemi di salute. In particolare, si è scoperto che di recente, è arrivata al punto di non riuscire più a camminare per un problema al ginocchio. L’intervista è stata anche l’occasione per rivelare di essere tornata a vivere in Puglia. Ma ecco tutto quello che ha raccontato! Romina Power non riusciva più a camminare: cosa è successo L’ultima puntata di Verissimo ha visto tra gli ospiti anche Romina Power. Un gradito ritorno per l’ex moglie di Abano che, di fronte a Silvia Toffanin, ha fatto importanti rivelazioni. In particolare, si è saputo che la Power è tornata a vivere in Italia. Più precisamente in Puglia, regione che l’aveva già accolta sin da giovanissima e che le ha sempre voluto bene sin ai temi del matrimonio con Albano. Ovviamente, non è ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 19 settembre 2022)Power, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha svelato di aver avuto seri problemi di salute. In particolare, si è scoperto che di recente, è arrivata al punto di non riuscire più a camminare per un problema al ginocchio. L’intervista è stata anche l’occasione per rivelare di essere tornata a vivere in Puglia. Ma ecco tutto quello che ha raccontato!Power non riusciva più a camminare: cosa è successo L’ultima puntata di Verissimo ha visto tra gli ospiti anchePower. Un gradito ritorno per l’ex moglie di Abano che, di fronte a Silvia Toffanin, ha fatto importanti rivelazioni. In particolare, si è saputo che la Power è tornata a vivere in Italia. Più precisamente in Puglia, regione che l’aveva già accolta sin da giovanissima e che le ha sempre voluto bene sin ai temi del matrimonio con Albano. Ovviamente, non è ...

