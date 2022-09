Gravissimo Se sa | parli | Salvini ad alzo zero contro Draghi in diretta tv

(Di lunedì 19 settembre 2022) Dopo il bagno di folla a Pontida, Matteo, ospite di Zona Bianca, su Rete 4, attacca il premier. «se sa, se dice che c'è gente corrotta e pagata, pupazzi prezzolati. Io sono pagato dagli italiani, sono a processo per aver difeso i confini italiani dai clandestini stranieri. Sono parole gravi. Se sa che qualcuno è corrotto da potenze straniere, è pupazzo o al soldo di potenze straniere... è. Se il premier sa che qualche politico o giornalista o imprenditore è pagato allora vada fino in fondo. Sennò che figura ci fa l'Italia?fai nomi e cognomi». Il leader della Lega è poi tornato a parlare anche delle sanzioni alla Russia: «Le sanzioniMosca più che fermare la Russia e mettere in ginocchio Putin le stanno pagando gli ...

"Parole gravi, se il premier sa..." "Se Draghi sa,. Dice che c'é gente che è corrotta, che è pagata. Io sono pagato dagli italiani, sono a ... è. Io ho fatto il ministro dell'Interno, ...'Se Draghi sa,. Dice che c'é gente che è corrotta, che è pagata. Io sono pagato dagli italiani, sono a ... è al soldo o pupazzo di potenze straniere, è. Io ho fatto il ministro dell'...“La situazione è grave, ma non è seria”, diceva Ennio Flaiano in altri tempi. Si parlava di politica, materia che almeno per il momento non tocca da vicino Beppe Marotta, impegnato invece ad individua ...