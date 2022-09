(Di lunedì 19 settembre 2022) Negli stessi istanti in cui metteva a segno il gol che chiudeva la partita contro l', Tolgay, centrocampista, subiva unnella propria abitazione. È accaduto ieri, ...

cmdotcom : Furto a casa di #Calhanoglu durante un derby: due arresti - leggoit : Furto a casa di Arslan dell'#udinese: lui segna all'#inter, i ladri gli svaligiano casa - leggoit : Furto a casa di Arslan dell'#udinese: lui segna all'#inter, i ladri gli svaligiano casa - ansacalciosport : Calcio: ladri a casa di Arslan mentre segna all'Inter. A Pagnacco (Udine). Furto a ora di pranzo durante la partita… - LKb24forever : @sportface2016 Sapendo che era alla Dacia arena e quindi con la casa libera proverei a controllare se Steven Zhang… -

La scoperta delè avvenuta soltanto nel tardo pomeriggio, quando il calciatore ha fatto rientro a, dopo aver festeggiato coi compagni il successo sui nerazzurri, quinto di fila in ...La scoperta delè avvenuta soltanto nel tardo pomeriggio, quando il calciatore ha fatto rientro a, dopo aver festeggiato coi compagni il successo sui nerazzurri, quinto di fila in ...Negli stessi istanti in cui metteva a segno il gol che chiudeva la partita contro l'Inter, Tolgay Arslan, centrocampista dell'Udinese, subiva un furto nella propria abitazione.Nel paese sudamericano l’acqua è privatizzata: la nuova Costituzione l’avrebbe resa pubblica, ma il testo è stato bocciato persino nelle province più colpite ...