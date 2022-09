Funerali Regina, chiusa per lutto la Borsa di Londra (Di lunedì 19 settembre 2022) chiusa per lutto la Borsa di Londra, nel giorno in cui si celebrano i funerali della Regina Elisabetta. “Il giorno del funerale di Sua Maestà la Regina, la Borsa di Londra resta chiusa alle negoziazioni”, si legge in una nota. Chiuse anche altre diverse attività oggi, mentre i mercati di altri paesi del Commonwealth prevedono di ricordare la morte della monarca chiudendo nei prossimi giorni. In Canada, dove la Regina era capo di stato, il governo ha dichiarato per oggi una festa federale in occasione del funerale, ma la Borsa di Toronto continuerà a operare normalmente. In Australia oggi sarà un normale giorno lavorativo, ma il primo ministro Anthony Albanese ha annunciato che giovedì 22 settembre gli australiani avranno un giorno festivo. E quel ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 settembre 2022)perladi, nel giorno in cui si celebrano i funerali della Regina Elisabetta. “Il giorno del funerale di Sua Maestà la Regina, ladirestaalle negoziazioni”, si legge in una nota. Chiuse anche altre diverse attività oggi, mentre i mercati di altri paesi del Commonwealth prevedono di ricordare la morte della monarca chiudendo nei prossimi giorni. In Canada, dove la Regina era capo di stato, il governo ha dichiarato per oggi una festa federale in occasione del funerale, ma ladi Toronto continuerà a operare normalmente. In Australia oggi sarà un normale giorno lavorativo, ma il primo ministro Anthony Albanese ha annunciato che giovedì 22 settembre gli australiani avranno un giorno festivo. E quel ...

CatelliCatell5 : I funerali della Regina Elisabetta II: in diretta, l'ultimo addio alla sovrana. Chiusa al pubblico camera ardente,… - ildenaro_it : #Funerali #Regina, #chiusa per #lutto la #Borsa di #Londra - PaoloX68 : RT @BlobRai3: 'QUENNTESSENZA' E' arrivato il giorno dei solenni funerali di Stato per la Regina Elisabetta in una Londra blindata. Chiusa l… - News24_it : Regina: chiusa al pubblico la camera ardente, poi i funerali - repubblica : I funerali della Regina Elisabetta II: in diretta, l'ultimo addio alla sovrana. Chiusa al pubblico camera ardente,… -

Funerali di Elisabetta II, al via alle 11 la cerimonia che durerà 13 ore: un milione di persone a Londra ... dove alle 11 (le 12 ora italiana) inizieranno i funerali di ...400 mila le persone che hanno reso omaggio al feretro della regina, ... è stata ufficialmente chiusa, e alle 8 ora locale si sono aperte le ... Funerali di Elisabetta II, Londra è blindatissima La Camera ardente è stata chiusa alle 6.30 e sono iniziati i ... Una tradizione che risale ai funerali della regina Vittoria. Il ... ... dove alle 11 (le 12 ora italiana) inizieranno idi ...400 mila le persone che hanno reso omaggio al feretro della, ... è stata ufficialmente, e alle 8 ora locale si sono aperte le ...La Camera ardente è stataalle 6.30 e sono iniziati i ... Una tradizione che risale aidellaVittoria. Il ...