Freschezza e prospettiva | c’è Giulia Blasi per la Nasce un Sorriso

(Di lunedì 19 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno –, play-guardia classe 2006, è una nuova giocatrice dellaUnSalerno ’92. La giovanissima proviene dall’Anspi Santa Rita Taranto ed ha già cominciato la sua prima avventura lontana da casa, con tanta voglia di crescere sotto l’ala protettiva del club di patron Angela Somma.temporaneamente arriva in prestito, ma la società granata punta molto sulle sue doti in. “Un bellissimo gruppo, mi hanno accolta bene, c’è tanta voglia di crescere e di vincere”, dicecon entusiasmo della sua nuova famiglia cestistica. Si allena da giorni con laUn, punta a “migliorare il tiro da fuori e nella visione di gioco anche grazie al lavoro di coach Russo, ...

