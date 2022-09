Fratoianni sulla patrimoniale: 'Non è una parolaccia, chi ha di più dia di più' (Di lunedì 19 settembre 2022) Nicola Fratoianni ha parlato dell'idea 'patrimoniale' una tassa che colpirebbe il 5% della popolazione italiana ma che sembra essere un tabù per la stragrande maggioranza della popolazione. "La ... Leggi su globalist (Di lunedì 19 settembre 2022) Nicolaha parlato dell'idea '' una tassa che colpirebbe il 5% della popolazione italiana ma che sembra essere un tabù per la stragrande maggioranza della popolazione. "La ...

CarloCalenda : Un governo PD-5S-Fratoianni e Bonelli sarebbe disastroso per l’Italia quanto un governo Salvini, Meloni, Berlusconi… - schtennis : @AlvisiConci Sulla scheda troverai scritto in grande il nome di chi andrà in Parlamento anche grazie al tuo voto. N… - ravanin58 : RT @fcastro72: @szampa56 @repubblica Se aveste fatto autocritica sulla gestione pandemica forse qualche possibilità ci sarebbe stata. Se l… - fcastro72 : @szampa56 @repubblica Se aveste fatto autocritica sulla gestione pandemica forse qualche possibilità ci sarebbe st… - ConstructNhuIGL : RT @fattoquotidiano: Fratoianni non poteva scegliere un “veicolo” meno appropriato per diffondere un suo intervento sulla libertà di stampa… -