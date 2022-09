Enrico Montesano, spunta un retroscena clamoroso sulla sua partecipazione a Ballando con le Stelle (Di lunedì 19 settembre 2022) A breve comincerà una nuova edizione di Ballando con le Stelle. Nel cast ufficiale l'attore Enrico Montesano e pare sia stato stipulato un vero e proprio contratto con delle clausole ben precise da rispettare: ecco di cosa si tratta. Al via Ballando con Le Stelle dopo una serie di accese polemiche che riguardano la scelta del cast di quest'anno. Fa discutere la presenza di Lorenzo Biagianelli, social chef compagno di Selvaggia Lucarelli. In molti hanno criticato il comportamento della padrona di casa, sempre inflessibile e super neutrale che ha ceduto a determinati meccanismi optando per questa scelta. Non sappiamo infatti se la temutissima giurata riuscirà a guardare il suo compagno nel modo più trasparente possibile senza essere coinvolta e quindi privilegiarlo rispetto al resto dei ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 19 settembre 2022) A breve comincerà una nuova edizione dicon le. Nel cast ufficiale l'attoree pare sia stato stipulato un vero e proprio contratto con delle clausole ben precise da rispettare: ecco di cosa si tratta. Al viacon Ledopo una serie di accese polemiche che riguardano la scelta del cast di quest'anno. Fa discutere la presenza di Lorenzo Biagianelli, social chef compagno di Selvaggia Lucarelli. In molti hanno criticato il comportamento della padrona di casa, sempre inflessibile e super neutrale che ha ceduto a determinati meccanismi optando per questa scelta. Non sappiamo infatti se la temutissima giurata riuscirà a guardare il suo compagno nel modo più trasparente possibile senza essere coinvolta e quindi privilegiarlo rispetto al resto dei ...

StriderHarlock : @Antonio12I È un grande giorno per l'Italia e per l'umanità tutta. Trovano finalmente uno scampo di pubblicità, gli… - LouD__________ : @ricpuglisi Tra i più feroci detrattori di Roberto Speranza ricordiamo il generale Pappalardo, Enrico Montesano, Vi… - camicang : @Ballando_Rai : mi chiedo, ma Rai1 non si vergogna a far partecipare Enrico Montesano dopo tutto quello che ha “spa… - puntodilucescam : - PonzErica : Adesso che so che a #BallandoConLeStelle c'è Enrico Montesano NON lo guarderò, come ho fatto per gli ultimi 15 anni del resto -