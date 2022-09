Elodie volta pagina dopo Marracash, tutta la verità sull'amore per Andrea Iannone: "È troppo presto.." (Di lunedì 19 settembre 2022) La cantante Elodie svela tutta la verità sulla storia d'amore con Andrea Inannone. Ecco cosa sta accadendo nella sua vita. dopo il trionfo nella scuola di Amici di Maria De Filippi la cantante romana Elodie ha spiccato il volo verso le classifiche musicali italiane. In questi anni i suoi successi sono stati tantissimi e proprio nell'ultimo periodo la nazione intera l'ha consacrata diva del pop. Con le sue hit e il suo stile inconfondibile Elodie ha conquistato anche i più scettici. Recentemente però ha riservato altre sorprese incredibili proprio al pubblico italiano. La cantante di "Tribale" non solo scala senza rivali le classifiche della musica italiana ma non manca di lanciarsi anche in altri progetti. In questi anni abbiamo ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 19 settembre 2022) La cantantesvelalaa storia d'conInannone. Ecco cosa sta accadendo nella sua vita.il trionfo nella scuola di Amici di Maria De Filippi la cantante romanaha spiccato il volo verso le classifiche musicali italiane. In questi anni i suoi successi sono stati tantissimi e proprio nell'ultimo periodo la nazione intera l'ha consacrata diva del pop. Con le sue hit e il suo stile inconfondibileha conquistato anche i più scettici. Recentemente però ha riservato altre sorprese incredibili proprio al pubblico italiano. La cantante di "Tribale" non solo scala senza rivali le classifiche della musica italiana ma non manca di lanciarsi anche in altri progetti. In questi anni abbiamo ...

