Ecco chi potrebbe sostituire Orietta Berti a The Voice Senior (Di lunedì 19 settembre 2022) Per quest’anno Orietta Berti ha scelto di sedersi su un’altra poltrona, lasciando quella da coach di The Voice Senior, infatti da questa sera, lunedì 19 settembre, sarà l’opinionista di Grande Fratello Vip facendo coppia con Sonia Bruganelli, con la quale sembra vadano anche molto d’accordo. Chi siederà alla poltrona di Orietta Berti a The Voice Senior? E chiaro che dopo la scelta della cantante de La barca va, sono sorte delle domande in merito a chi potrebbe prendere il suo posto da coach. Non è ancora nulla di certo, ma intanto si segnala che oggi TvBlog.it ha svelato un retroscena. Antonella Clerici e la sua squadra però pare abbiano già trovato i sostituti di Orietta Berti. Sì, bisogna usare il ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 19 settembre 2022) Per quest’annoha scelto di sedersi su un’altra poltrona, lasciando quella da coach di The, infatti da questa sera, lunedì 19 settembre, sarà l’opinionista di Grande Fratello Vip facendo coppia con Sonia Bruganelli, con la quale sembra vadano anche molto d’accordo. Chi siederà alla poltrona dia The? E chiaro che dopo la scelta della cantante de La barca va, sono sorte delle domande in merito a chiprendere il suo posto da coach. Non è ancora nulla di certo, ma intanto si segnala che oggi TvBlog.it ha svelato un retroscena. Antonella Clerici e la sua squadra però pare abbiano già trovato i sostituti di. Sì, bisogna usare il ...

DantiNicola : Giusta la proposta della Commissione di tagliare i fondi di coesione all'Ungheria. Chi non rispetta diritti e princ… - c_appendino : Per chi volesse, ecco la mia intervista di oggi a @LaStampa - OfficialASRoma : ?? L'#ASRoma Store di viale delle Olimpiadi vi aspetta anche al termine di #RomaAtalanta! ???? ??… - MichelaGenoves3 : RT @gbarbacetto: Il nuovo progetto di #SanSiro, tutti i numeri. Ecco il testo dell’articolo uscito ieri sul @fattoquotidiano. A chi mi insu… - fanpage : Il #25settembre si vota dalle 7 alle 23 per le #elezioni politiche: ma come si vota? Chi può votare? Ecco tutto que… -