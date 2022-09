“Dice stupidaggini”. Conte si scatena contro Di Maio, poi affonda pure Draghi e Letta (Di lunedì 19 settembre 2022) Giuseppe Conte contro tutti. Il presidente del Movimento 5 Stelle è ospite della puntata del 19 settembre di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, e nel mirino mette in primis Luigi Di Maio: “Dice che votare Conte è come votare Meloni? Non va chiesto a me il perché, se uno Dice una stupidaggine pubblicamente lei chiede a me di interpretarla? Non mi sembra corretto”. Poi ritorna sulla rottura con il Partito Democratico e l'addio al campo largo: “Enrico Letta ha deciso di emarginare il M5S, di abbandonare qualsiasi prospettiva di collaborazione comune di un'agenda progressista ed è rimasto folgorato da un'agenda Draghi che non esiste e da una prospettiva di un ritorno che è stato escluso dal diretto interessato. C'è stata la ... Leggi su iltempo (Di lunedì 19 settembre 2022) Giuseppetutti. Il presidente del Movimento 5 Stelle è ospite della puntata del 19 settembre di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, e nel mirino mette in primis Luigi Di: “che votareè come votare Meloni? Non va chiesto a me il perché, se unouna stupidaggine pubblicamente lei chiede a me di interpretarla? Non mi sembra corretto”. Poi ritorna sulla rottura con il Partito Democratico e l'addio al campo largo: “Enricoha deciso di emarginare il M5S, di abbandonare qualsiasi prospettiva di collaborazione comune di un'agenda progressista ed è rimasto folgorato da un'agendache non esiste e da una prospettiva di un ritorno che è stato escluso dal diretto interessato. C'è stata la ...

