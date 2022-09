"Cessa presuntuosa, con quel porro...": la trans Ferruzzi contro la moglie di Bonolis (Di lunedì 19 settembre 2022) Alla vigilia dell'ingresso nella Casa, la Ferruzzi sta già infiammando i social network e ha messo nel mirino l'opinionista Sonia Bruganelli Leggi su ilgiornale (Di lunedì 19 settembre 2022) Alla vigilia dell'ingresso nella Casa, lasta già infiammando i social network e ha messo nel mirino l'opinionista Sonia Bruganelli

dojaf4g : io non vado a dormire fino a quando non vedo la bruga nelly sentire Una cessa presuntuosa e cattiva con un porro su… - silentloudly : RT @elenoireferruz2: @pipithauss Una cessa presuntuosa e cattiva con un porro sul labbro che conserva per il minestrone - NarcisoPerry : RT @elenoireferruz2: @pipithauss Una cessa presuntuosa e cattiva con un porro sul labbro che conserva per il minestrone - inutilecanzone : una cessa presuntuosa e cattiva con un porro sul labbro che conserva per il minestrone - bellu_witte : RT @elenoireferruz2: @pipithauss Una cessa presuntuosa e cattiva con un porro sul labbro che conserva per il minestrone -