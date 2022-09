Tifone Nanmadol in Giappone, evacuazione per oltre 4 milioni di persone (Di domenica 18 settembre 2022) Tifone Nanmadol in Giappone si dirige verso la regione del Kyushu con un livello di allerta 4 su un massimo di 5. Cancellati oltre 500 voli, interrotta la circolazione dei treni superveloci tra Hakata e Kumamoto. Secondo l’Agenzia meteorologica nazionale i venti potrebbero arrivare fino a 250 km/h e “ci sono rischi di tempeste senza precedenti, onde alte, mareggiate e precipitazioni record” Tifone Nanmadol in Giappone, senza precedenti L’allarme, a un livello di 4 su una scala di allerta massima di 5, riguarda 4.030.000 residenti appartenenti a 1,94 milioni di nuclei familiari in diverse località della regione, su cui si sono già abbattute piogge torrenziali e violente mareggiate, con le prefetture di Kagoshima e Miyazaki che sono state le più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 settembre 2022)insi dirige verso la regione del Kyushu con un livello di allerta 4 su un massimo di 5. Cancellati500 voli, interrotta la circolazione dei treni superveloci tra Hakata e Kumamoto. Secondo l’Agenzia meteorologica nazionale i venti potrebbero arrivare fino a 250 km/h e “ci sono rischi di tempeste senza precedenti, onde alte, mareggiate e precipitazioni record”in, senza precedenti L’allarme, a un livello di 4 su una scala di allerta massima di 5, riguarda 4.030.000 residenti appartenenti a 1,94di nuclei familiari in diverse località della regione, su cui si sono già abbattute piogge torrenziali e violente mareggiate, con le prefetture di Kagoshima e Miyazaki che sono state le più ...

