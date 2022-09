Spooky_The_Tuff : RT @orizzontescuola: Stipendio, cedolino di settembre 2022 visibile su NOIPA - orizzontescuola : Stipendio, cedolino di settembre 2022 visibile su NOIPA - ProDocente : Stipendio docenti e Ata, come leggere il cedolino: video tutorial con tutte le info utili - orizzontescuola : Stipendio docenti e Ata, come leggere il cedolino: video tutorial con tutte le info utili - _folklorely : Mi è arrivato il primo cedolino con il contratto di assunzione ?? finalmente torno ad avere uno stipendio degno di q… -

Money.it

Il punto è che il calcolo delle imposte è compiuto sul lordo dello, con i contributi Inps ... In quello che è anche dettopaga debbono comparire tutte le voci che formano la ......tecnici e i collaboratori scolastici le posizioni economiche sono una maggiorazione dello... corrisposto in 13 mensilità attraverso il sistema delunico (quindi direttamente in busta ... Cedolino NoiPa settembre 2022 online: date pagamento e come controllare Requisiti bonus 150 euro dipendenti, limite stipendio sul cedolino di novembre: nuovi criteri per badanti, pensioni e Naspi, alle partite Iva 350 euro ...Agli ATA mancano all’appello l’adeguamento delle posizioni economiche, per il segretario generale della Uil Scuola, Giuseppe D’Aprile, si è riusciti a fare peggio dello scorso anno ...