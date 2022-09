(Di domenica 18 settembre 2022) “Hoto il Sindaco di, Massimo Buonanno, il Presidente del Consiglio, avvocato Carlea, e tre Assessori della giunta, con l’obiettivo di porre le basi di alcuni progetti molto interessanti. Anzitutto ho proposto un gemellaggio tra il loro Comune e quello del Premio Nobel per la Pace Denis Mukwege, che presto sarà qui in Italia. Il medicolese ha anche dato la disponibilità ad inaugurare dei murales artistici che mi sono offerto di finanziare nella periferia santantimese, con l’obiettivo di favorire una politica di riqualificazione: oltre a raffigurare Mukwege, queste opere evocherebbero i temi dell’inclusione, dell’interculturalità e della pace tra i popoli. Inoltre, il Consolato che guido ha proposto l’adozione della Piazza antistante la scuola Giovanni XXIII, ...

Il Denaro

... 'Come associazione, intendiamo valorizzare sempre di più ciò che di buonopuò offrire. In tal senso, ringraziamocomunale per il patrocinio e il sostegno ricevuto, a ...... al sindaco di, Massimo Buonanno, ...'allarme dell'Anci "Nel primo trimestre 2022, ...cosa importante - osserva - è che ogni... Sant'Antimo, l'amministrazione comunale incontra il Console del Congo - Ildenaro.it