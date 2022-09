Rosa Di Grazia, il selfie in ascensore è pazzesco | Che fisico (Di domenica 18 settembre 2022) I fan di Rosa Di Grazia non sono rimasti indifferenti davanti alla foto della loro beniamina: avete visto il selfie che si è scattata? Incredibile, guardate che fisico mozzafiato. La giovane star di Amici non smette mai di avere tutti gli occhi su di sé. Al centro dell’attenzione questa volta è finito uno scatto a L'articolo Rosa Di Grazia, il selfie in ascensore è pazzesco Che fisico chemusica.it. Leggi su chemusica (Di domenica 18 settembre 2022) I fan diDinon sono rimasti indifferenti davanti alla foto della loro beniamina: avete visto ilche si è scattata? Incredibile, guardate chemozzafiato. La giovane star di Amici non smette mai di avere tutti gli occhi su di sé. Al centro dell’attenzione questa volta è finito uno scatto a L'articoloDi, ilinChechemusica.it.

cesariello1 : @manuelapettenuz x chi fa lavori con le mani può andare bene la mia poesia - le tue mani che si muovono sono un ges… - fragiovanniop : @l_ape_rosa Ma soprattutto per me che posso lavorare per salvezza della mia anima e per la salvezza delle anime seg… - LauraPennisi8 : RT @FratiAssisi: Io, Francesco, mi affretto verso Dio e vi affido tutti alla sua grazia ???? LEGGI il programma delle celebrazioni in onore d… - frdanjoe : RT @FratiAssisi: Io, Francesco, mi affretto verso Dio e vi affido tutti alla sua grazia ???? LEGGI il programma delle celebrazioni in onore d… - labatwitt : @EnricoLetta @Grazia @pdnetwork @Deputatipd @SenatoriPD @eurodeputatipd @VCuppi @itinagli @SimonaMalpezzi… -