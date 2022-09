Pioli: «Abbiamo giocato meglio del Napoli, se una squadra gioca così bene non può perdere» (Di domenica 18 settembre 2022) Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la partita contro il Napoli. «Se una squadra gioca così bene non può perdere. Abbiamo fatto solo un gol, troppo poco per quello che Abbiamo creato, può capitare la serata storta e negativa, dove l’avversario fa meglio di te, ma c’è delusione, non dovevamo perdere, il calcio è anche questo, impareremo da questa serata, saremo più concreti in altre situazioni. Abbiamo perso perché nelle due aree non ci Abbiamo messo la qualità e la determinazione che serve, il calcio è anche così, se venivo qua a dire che Abbiamo giocato ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 settembre 2022) Il tecnico del Milan, Stefano, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la partita contro il. «Se unanon puòfatto solo un gol, troppo poco per quello checreato, può capitare la serata storta e negativa, dove l’avversario fadi te, ma c’è delusione, non dovevamo, il calcio è anche questo, impareremo da questa serata, saremo più concreti in altre situazioni.perso perché nelle due aree non cimesso la qualità e la determinazione che serve, il calcio è anche, se venivo qua a dire che...

