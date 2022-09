Mondiali di ciclismo | oro per Guazzini nell’U23 cronometro Ganna non c’è | resta fuori dal podio

(Di domenica 18 settembre 2022) Vittoriaè d’oro. La ciclista 21enne toscana della Groupama-Fdj ha chiuso quarta la prova d’élite disputatasi oggi, domenica 18 settembre, in Australia nei Campionati del mondo disu strada, arrivando davanti a tutte le atlete della sua categoria. Si è laureata così campionessa del mondo under-23 nella. La gara sui 34,2 km di Wollongong è stata vinta dalla 35enne nederlandese Ellen van Dijk, che riconferma così il suo titolo mondiale. Seconda l’australiana Grace Brown. Terza la svizzera Marlen Reusser. Delusione, invece, per Filipponella prova a. L’azzurro, bicampione uscente, non è andato oltre il settimo posto con il tempo di 40’57” sul percorso di 34.2 km. Medaglia d’oro e nuovo campione del mondo il norvegese Tobias Foss con il tempo totale di ...

Tra i tanti big del ciclismo che hanno deciso di disertare i Mondiali, in programma dal 18 al 25 settembre a Wollongong, in Australia, spicca anche il nome del vincitore dell'ultimo Tour de France, Jonas Vingegaard. Grande prestazione di Vittoria Guazzini nella gara di cronometro élite (34,2 km, stessa distanza degli uomini) al Mondiale australiano di Wollongong. L'azzurra, 21 anni, ha chiuso al quarto posto finale.