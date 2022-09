Messa in tv oggi domenica 18 settembre: programma, orari, canale e diretta streaming (Di domenica 18 settembre 2022) Il programma, gli orari e le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di oggi domenica 18 settembre. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 10:55, verrà trasMessa la Messa in diretta su Rai Uno. Presente anche la diretta streaming su Rai Play. Su canale 5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, con diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19. diretta streaming invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del ... Leggi su sportface (Di domenica 18 settembre 2022) Il, glie le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di18. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 10:55, verrà traslainsu Rai Uno. Presente anche lasu Rai Play. Su5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, consulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19.invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del ...

elio_vito : È una destra intollerante ed oscurantista, vogliono vietare persino, come talebani, la messa in onda di un cartone… - DanielaLantieri : RT @GabrieleCarrer: L’uso dell’intelligence sui fondi russi? Un’idea messa nero su bianco nel 2020 da una task force guidata da… Avril Hain… - GabrieleCarrer : L’uso dell’intelligence sui fondi russi? Un’idea messa nero su bianco nel 2020 da una task force guidata da… Avril… - zazoomblog : Messa in tv oggi domenica 18 settembre 2022: orari canale e diretta streaming (Video) - #Messa #domenica #settembre… - GioBar1957 : Giornata Creato, oggi la messa conclusiva in Cattedrale trasmessa su Rai Uno. -