L' ecstasy più potente in circolazione invade Roma

(Di domenica 18 settembre 2022) È una delle droghe sintetiche più forti e pericolose al mondo, ed è stata sequestrata proprio nella Capitale. Si tratta della cosiddetta metanfetamina blu, una pillola diche contiene dosi di MDMA cinque volte superiori a una comune pasticca. A sequestrarla sono stati i carabinieri del nucleo operativo della Compagnia diPiazza Dante che hanno beccato un cittadino venticinquenne del Gambia, senza fissa dimora, proprio mentre scambiava della droga con altri soggetti. L'extracomunitario è stato arrestato, mentre i due acquirenti sono stati segnalati come assuntori. Il venticinquenne è stato trovato in possesso di 5 grammi di marijuana e 11 pasticche di metanfetamina del tipo «Blu Philip Plein» e «Blue Punisher». Si tratta di una pasticca blu a forma di diamante con inciso il teschio dell'antieroe Marvel «The Punisher", creata in laboratorio ...

blackarchsw20 : Quindi da oggi a San Francisco mangiarsi funghi e tartufi special assieme a cactus mistici non e più reato...almeno… -

RomaToday

...STUPROliquida, questo l'altro nome della droga dello stupro, figlia di un mix che comprende il Gbl. Viene acquistata su internet, viaggia spesso per corrieri transnazionali e sempredi ......dei Sepultura ) e per la fusioneferoce fra manipolazioni elettroniche e vari tipi di ultraviolenza metallica, dal gotico all'idrofobo passando per l'apocalittico e l'epico ('Totem', 'Of ... A Roma secondo sequestro di “Blue Punisher”, la droga sintetica più forte al mondo