I fratelli D’onghia vanno in pensione A Montemesola chiude un’istituzione

(Di domenica 18 settembre 2022) Ieri, sabato 17 settembre, Donato e Stefanohanno abbassato per l’ultima volta la saracinesca del loro Junior Market. Del nostro Junior Market. Dopo oltre 40 anni di onorata attività, il negozio di alimentari “giù al cinema”,i battenti per fare largo alla meritata. Stefano e Donato, per anni, con la loro gentilezza, professionalità e cordialità, hanno portato la qualità e il buon gusto sulle tavole di tanti montemesolini che hanno sempre visto il loro negozio come serio e affidabile punto di riferimento. L’inconfondibile profumo dei salumi, la tappa obbligata per il panino prima di andare a scuola, così croccante, pieno e avvolto nella carta con maestria come solo Stefano e Donato hanno sempre saputo fare. Da domani, “giù al cinema”, così chiamato per la presenza di un cinema in passato, resterà ...