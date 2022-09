Elodie conferma la storia con Iannone ma frena | è ancora presto per parlare d’amore

(Di domenica 18 settembre 2022) Nella puntata di Verissimo in onda il 18 settembre 2022,è stata ospite di Silvia Toffanin perdel film Ti mangio il cuore di cui sarà protagonista dal 22 di questo mese al cinema. Da cantante ad attrice,sta vivendo un momento davvero d’oro ed è felicissima. Serena anche dal punto di vista sentimentale visto che nella sua vita, c’è un uomo che sta iniziando a farle battere il cuore, anche se ci va molto piano. La Toffanin la punzecchia e le dice di averla vista in atteggiamenti intimi con un uomo sui giornali e ovviamente si stava riferendo ad Andrea. Forsenon ne avrebbe volutoma alla fine si sbilancia e commenta queste immagini, spiegando che si, è in corso una frequentazione ma che al momento, non si puòdi ...

Il talk show condotto per il sedicesimo anno da Silvia Toffanin nel suo doppio appuntamento. E ancora, il periodo d'oro di Elodie, da cantante ad attrice nel film "Ti mangio il cuore". Elodie e Andrea Iannone escono allo scoperto e subito i paparazzi immortalano la coppia. La neo coppia è stata immortalata per le vie di Milano confermando le voci circolate nello scorso agosto. Nel corso di un'intervista a Verissimo, Elodie fa chiarezza sul suo rapporto con il motociclista: "Mi piace, ma ci stiamo ancora conoscendo".