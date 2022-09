Elisabetta morta, il principe Harry devastato: gli hanno rimosso le iniziali della nonna dall’uniforme, la sera della veglia (Di domenica 18 settembre 2022) Nessuna iniziale sulla spalla dell’uniforme militare che ha indossato la sera della viglia alla nonna, la regina Elisabetta, il 17 settembre. Si vede molto bene dalle foto postate dal Daily Mail: Harry senza “ER”, le cifre della Regina. Un insider ha fatto sapere al tabloid che Harry ha pensato fino all’ultimo di indossare un abito scuro, per evitare quella che è stata un’umiliazione: “Era distrutto, la mancanza delle cifre reali è stata frutto di un atto intenzionale”. Insieme a lui alla veglia, il principe William, al lato opposto del catafalco, e gli altri nipoti di Elisabetta II, Zara Tindall e Peter Phillips, le principesse Beatrice e Eugenie, Lady Louise Windsor ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Nessuna iniziale sulla spalla dell’uniforme militare che ha indossato laviglia alla, la regina, il 17 settembre. Si vede molto bene dalle foto postate dal Daily Mail:senza “ER”, le cifreRegina. Un insider ha fatto sapere al tabloid cheha pensato fino all’ultimo di indossare un abito scuro, per evitare quella che è stata un’umiliazione: “Era distrutto, la mancanza delle cifre reali è stata frutto di un atto intenzionale”. Insieme a lui alla, ilWilliam, al lato opposto del catafalco, e gli altri nipoti diII, Zara Tindall e Peter Phillips, lesse Beatrice e Eugenie, Lady Louise Windsor ...

