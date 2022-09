Diffidati Udinese-Inter | i nerazzurri a rischio squalifica in vista della Roma

Leggi su sportface

(Di domenica 18 settembre 2022) Trasferta ostica per l’dopo la vittoria in Champions League col Viktoria Plzen. La squadra di Simone Inzaghi lavora per preparare il match contro l’di Sottil in occasionesettima giornata di Serie A. Servono i tre punti primasosta per restare nei piani alti di una classifica che inizia a definirsi in modo chiaro nelle sue gerarchie. Dopo la sosta, si penserà al match con la. Occhio quindi alla situazione: solo un calciatore è ae si tratta di Marcelo Brozovic. Un big, e forse un insostituibile, che dovrà prestare molta attenzione alla Dacia Arena.: Brozovic SportFace.